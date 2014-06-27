В Киеве простились с Иваном Плющом: на церемонии вспомнили о чувстве юмора экс-председателя ВР

Как передает корреспондент УНИАН, такими воспоминаниями политики поделились с журналистами на церемонии прощания с экс-председателем Верховной Рады.

В частности, бывший народный депутат Иван Заец отметил: «Иван Степанович — это такая очень колоритная фигура. Это человек, который использовал юмор как очень мощное оружие в политической деятельности. Верховная Рада тогда работала на грани столкновения коммунистического большинства и оппозиционного меньшинства. И нужно было все время каким-то образом руководить сессионным залом. Иван Степанович умел снизить градус напряжения. Его юмор базировался, с одной стороны, на народности, а с другой, он очень хорошо знал депутатов».

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Также Заец охарактеризовал Плюща как политика, который первый из политиков коммунистических времен «добровольно освободился из имперского коммунистического плена и с первого дня стал на рельсы украинской государственности».

В свою очередь, экс-председатель Верховной Рады Александр Мороз помнит Плюща как «очень серьезного мужчину».

«Он ко всем вещам относился очень серьезно. У него было прекрасное чувство юмора и специфический лексикон. Но употреблял острое словцо фольклорного содержания только при необходимости. В первом созыве Верховной Рады него должность — руководителя парламента — соответствовала тогдашним потребностям общества», - сказал Мороз.

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Также поделились своими воспоминаниями о Плюще и бывшие президенты Виктор Ющенко и Леонид Кравчук.

В частности, Ющенко отметил, что благодаря Плющу «состоялась сегодняшняя Украина». «Это настоящий политик, который пришел, когда он был наиболее актуален. Это был великий украинец и пусть Господь Бог вспомнит его в царстве своем», - сказал Ющенко.

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Кравчук в свою очередь заметил, что Плющ был незаурядной личностью, великим гражданином своего государства.

«Без Ивана Степановича история независимой Украины будет не полной. И я надеюсь, что Украина будет идти по пути, определенному лучшими людьми Украины, всем народом и среди них Иваном Степановичем Плющем», - сказал Кравчук.

Как сообщал УНИАН, Иван Плющ скончался в ночь на 26 июня на 73-ом году жизни.