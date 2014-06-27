"Артемсоль" работает как обычно, отгрузка продукции даже выросла - директор

Об этом сообщил журналистам на брифинге в Киеве министр аграрной политики Украины Игорь Швайка.

В частности, комментируя информацию, появившуюся в СМИ, о том, что «Артемсоль» взорвано, и это грозит дефицитом соли на продовольственном рынке Украины, Швайка сказал: «Предприятие не взорвано, не остановлено, оно продолжает свои производственные процессы. Единственное, что действительно есть - это пауза в расширении хозяйственных связей (с другими странами - УНИАН) из-за действий террористов на Донбассе», - сказал Швайка.

Присутствующий на брифинге исполняющий обязанности коммерческого директора компании "Артемсоль" Денис Фоменко также подчеркнул, что ажиотаж вокруг дефицита соли возник по непонятным причинам.

Читайте такжеВ Сумах жители города за сутки скупили все запасы соли в магазинах«Предприятие работает в обычном режиме, никакой паники нет. За последние несколько недель мы даже увеличили отгрузку продукции. Вы можете быть спокойны», - сказал Фоменко.

Ранее на этой неделе в ряде СМИ прошла информация, что в результате военных действий в Донецкой области предприятие «Артемсоль» взорвано и прекратило свою работу. Предприятие сразу же опровергло эту информацию, однако она все равно спровоцировала ажиотажный спрос на соль в продовольственных магазинах Харькова, Запорожья и Киева.