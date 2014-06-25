Начальникам милиции Львова приказали завести странички в Facebook

У каждого уже есть около сотни или больше виртуальных друзей, пишет ТСН.

"Собственная страница в социальной сети обеспечит оперативное реагирование сотрудников милиции на обращения граждан. Также жители районов города смогут задать любые вопросы и быстро получить ответы относительно работы правоохранителей, как им поступить в той или иной ситуации", - отметил главный милиционер Львовщины Дмитрий Загария.

Именно он и обязал подчиненных зарегистрироваться в соцсети, сообщает пресс-служба Главного управления МВД Украины во Львовской области. Решение об активной деятельности милицейских начальников в Facebook приняли 19 июня на заседании наблюдательного совета при областной милиции.

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"Двое начальников райотделов зафрендили меня в 09:40, один в 10:20, еще один - в 10:40. Дисциплинированные или же просто приемный день в Facebook. Еще двое не зафрендили - недисциплинированные", - отметил журналист из Львова Олег Онысько.