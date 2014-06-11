Появилось видео, как в Славянске террористов хоронят прямо на улице
01:27, 11 июня 2014Общество
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В сети появилось видео, на котором заснята часть похоронной процессии в Славянске.
В Славянске террористов хоронят прямо на улице
Убитых террористов закапывают прямо у дороги возле забора в одну сплошную могилу, больше похожую на окоп или канаву.
Террористов отпевает священник, также рядом находятся несколько боевиков.
Хоронят террористов в гробах и для каждого из них приготовлен крест, на некоторых даже можно разглядеть имена убитых.
Примечательно, что прямо через дорогу от того места, где вырыты могилы для террористов, находится кладбище.
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