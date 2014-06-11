Появилось видео, как в Славянске террористов хоронят прямо на улице

Убитых террористов закапывают прямо у дороги возле забора в одну сплошную могилу, больше похожую на окоп или канаву.

Террористов отпевает священник, также рядом находятся несколько боевиков.

Хоронят террористов в гробах и для каждого из них приготовлен крест, на некоторых даже можно разглядеть имена убитых.

Примечательно, что прямо через дорогу от того места, где вырыты могилы для террористов, находится кладбище.