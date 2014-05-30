В Харцызске вооруженные боевики захватили военкомат – очевидцы

В Харцызске Донецкой области вооруженные автоматами боевики захватили местный военкомат.

Как сообщили УНИАН очевидцы - жители Харцызска, «более десяти вооруженных боевиков вчера, 29 мая, захватили без всякой стрельбы и сопротивления местный военкомат, расположенный в одном их микрорайонов города».

«Теперь там у боевиков располагается, по-видимому штаб», - сказали жители близлежащих домов.

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По их словам, ранее, в начале текущей недели, боевики поселились в здании бывшего детского садика «Аленушка», который также находится в одном из жилмассивов Харцызска.

«В садик приехали один легковой автомобиль и 6 микроавтобусов «Газель» с вооруженными в спецформе военными. Это такие крепкие парни с рюкзаками за плечами, некоторые с автоматами. Они что-то заносили в мешках, также заносили баки с водой», - рассказали жители.

По наблюдению горожан, боевики периодически выезжают из детского садика, но потом возвращаются, там же ночуют.

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Люди обращались в милицию, в местное отделение СБУ. По словам жителей, правоохранители заверили их, что всю информацию о прибывших в Харцызск неизвестных боевиках «передали в Киев высшему руководству, где должны разобраться».

«В милиции местной нам говорят, что главное – «лишь бы не было крови», больше никакой реакции со стороны наших правоохранителей мы не видим», - сообщили собеседники УНИАН.

Жители обеспокоены тем, что неизвестные вооруженные люди расположились в жилых кварталах и обеспокоены тем, что боевиков может оказаться здесь больше, если не предпринять меры сейчас.