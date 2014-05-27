В Луганской области из-за опасной обстановки учебный год закончится раньше

Как сообщает корреспондент УНИАН, это решение принято по рекомендации департамента образования и науки Луганской областной государственной администрации в связи со сложной общественно-политической ситуацией и угрозой жизни и здоровью детей, а также педагогического состава.

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«Кроме того, будут внесены изменения в расписание проведения государственной итоговой аттестации в 9-х классах. Теперь она пройдет 29 мая, а не 16 июня как сообщалось ранее. Завершение аттестации запланировано на 13 июня. В этот же день учащиеся получат свидетельство о базовом общем среднем образовании.

Ученикам 1-8-х и 10-х классов засчитают учебные экскурсии и учебную практику, проведение которых было запланировано на 2013-2014 учебный год.