На Луганщине авиаударом уничтожен тренировочный лагерь террористов - Аваков
11:03, 27 мая 2014Политика
6
В Луганской области авиаударом уничтожен тренировочный лагерь террористов.
В Луганской области авиаударом уничтожен тренировочный лагерь террористов - Аваков / REUTERS
Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.
“Авиационным ударом уничтожен тренировочный лагерь террористов в Ясенах Луганской области”, - написал он.
Напомним, по словами руководителя центра военно-политических исследований Дмитрия Тимчука, активная фаза АТО в Донецке продолжается, потерь среди украинских силовиков - нет.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter