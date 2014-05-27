На Луганщине авиаударом уничтожен тренировочный лагерь террористов - Аваков

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил на своей странице в Facebook.

“Авиационным ударом уничтожен тренировочный лагерь террористов в Ясенах Луганской области”, - написал он.

Напомним, по словами руководителя центра военно-политических исследований Дмитрия Тимчука, активная фаза АТО в Донецке продолжается, потерь среди украинских силовиков - нет.