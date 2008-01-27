Тимошенко займется дешевыми кредитами на жильё

В ближайшие дни правительство Юлии ТИМОШЕНКО планирует заняться созданием более комфортных условий для малого и среднего бизнеса и предоставлением населению дешевых кредитов на жилье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО заявила в эфире телеканала ICTV.

«Буквально через несколько дней мы выходим к мелким и средним предпринимателям с такой комплексной программой, где мы вместе будем выявлять каждое лишнее право бюрократов и чиновников в отношении малого и среднего бизнеса. Мы выучим, где даются лишние справки, где требуются лишние экспертизы, где проводятся лишние проверки, где чиновники за деньги ставят свои подписи, которые никому не нужны. У нас уже есть такая антикоррупционная таблица, которую мы сделали вместе с Европейской Бизнес-ассоциацией. И мы буквально по пунктам расписали, где есть такие злоупотребления чиновников», – отметила премьер-министр.

Также Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что как и обещала перед выборами, правительство займется предоставлением дешевых кредитов на жилье. «Каждая семья, которая работает и имеет доход, будет иметь возможность через государственное ипотечное учреждение получить кредит на 25-30 лет для покупки жилья, причем без первого взноса и годовые проценты не будут превышать 4-6 процентов», – заявила премьер-министр.

По ее словам, правительство начинает программу комплексной перестройки жилых микрорайонов, особенно в центре городов, где есть «хрущевки», а также ветхие и аварийные дома.

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, что кредиты под маленькие проценты будут давать не банки. «4-6% - это результат работы государственного ипотечного учреждения», - отметила премьер-министр.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение создано во исполнение постановления Кабинета министров Украины от 8 октября 2004 г. №1330. Учредителем ГИУ является государство в лице Кабинета министров.

Уставный капитал ГИУ - 200 млн. грн.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование первичных ипотечных кредиторов путем приобретения права требования по ипотечным кредитам, выданным согласно Стандартам предоставления, рефинансирования и обслуживания ипотечых жилищных кредитов ГИУ.