Понедельник в Украине будет снежным

В понедельник синоптики прогнозируют в Украине небольшой мокрый снег, на дорогах - гололедица.

Как сообщает Гидрометцентр, погоду Украины будет определять холодная воздушная масса с северо-запада. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, в западной половине порывы ветра 15-20 м/с, в Крыму и Приазовье ночью, утром 25-30 м/с.

Температура ночью 1-6 мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла.

В Киеве в понедельник небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-20м/с. Температура ночью 2-4 мороза, днем около 0.

Во вторник в Украине без существенных осадков, лишь на юге и востоке небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный, западный, 5-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-9 мороза, на Левобережье, в Карпатах и предгорьях Крыма местами 10-13 мороза. Днем в восточной половине Украины 1-6 мороза, на остальной территории от 3 мороза до 3 градусов тепла.

В Киеве во вторник без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12м/с. Температура ночью 3-9 мороза, днем от 3 мороза до 3 тепла.

ICTV