Фонд Ахметова вывозит семьи, которые оказались заложниками ситуации на Донбассе

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» объявил об оказании помощи семьям из Славянска, Краматорска, Дружковки и Красного Лимана, которые оказались заложниками гражданских противостояний на Донбассе. При непосредственной поддержке Фонда вывезено более 100 человек (из них почти 50 детей).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины».

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На данный момент только из Славянска уже выехали 42 семьи (54 взрослых, 84 ребенка).

Фонд готов помочь семьям из этих городов найти временное жилье, обеспечить медикаментами, питанием, средствами личной гигиены, оказать психологическую поддержку.

Все семьи, которые желают временно уехать из опасных мест, могут обращаться в соцслужбы по месту жительства. Фонд держит с ними связь и обеспечивает дальнейший переезд.