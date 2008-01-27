Соратник Тимошенко покупает завод у брата Миттала

Украинский предприниматель Константин Жеваго покупает крупного производителя стали в Болгарии - компанию "Kremikovtzi".

В настоящее время переговоры о купле находятся на завершающей стадии, и соглашение должно быть достигнуто не позднее субботы. Об этом сообщил исполнительный директор болгарской компании Александр Томов.

Как передает радио "Свобода", Жеваго покупает 71% акций болгарской компании, которые в настоящее время принадлежат холдингу "Global Steel Holdings".

Владельцем холдинга является индийский предприниматель Прамод Миттал, являющийся братом Лакшми Миттала - собственника компании "ArcelorMittal".

Напомним, 34-летний Жеваго является совладельцем компании "Ferrexpo AG". По данным СМИ, бизнесмену принадлежат 73% акций предприятия. В свою очередь, "Ferrexpo AG" принадлежит 86% Полтавского горно-обогатительного комбината (Полтавский ГОК).

Завод "Kremikovtzi" построен в 1960 году.

Его годовая мощность составляет 1,5 млн. тонн. Продукция экспортируется в страны ЕС, Турцию и страны бывшей Югославии. 25% предприятия принадлежат государству. В последнее время завод испытывает финансовые трудности.

Украинская правда