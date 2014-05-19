В Одесской области 19-21 мая ожидается паводок - ГСЧС

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, вечером 19-го и в течение 20-21 мая в связи с прохождением дождевого паводка и увеличением сброса воды из Днестровского водохранилища на Днестре в Беляевском районе Одесской области ожидается подъем уровней воды на 0,5 -1 м.

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«Выход воды на пойму, возможно подтопление понтонного моста через реку Турунчук, подъездные дороги села Троицкое», - сообщили в ГСЧС.