На Ривненщине за смерть трех пешеходов водителя посадили на 10 лет

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Ровенской области.

Установлено, что житель области в ночь на 16 июня 2013 года, управляя автомобилем "Ситроен", в состоянии алкогольного опьянения вблизи села Шостаків Ровенского района допустил наезд на пешеходов, которые двигались по обочине дороги в попутном направлении.

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В результате ДТП 17-летняя девушка и двое мужчин (19-ти и 24-х лет) от полученных травм погибли на месте происшествия, еще двое девушек попали в больницу с травмами разных степеней тяжести, говорится в сообщении.

Ривненский районный суд назначил водителю наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года.

Определением Апелляционного суда Ровенской области этот приговор оставлен без изменений. Он вступил в законную силу, сообщили в прокуратуре.