На Львовщине водитель сбил двух пешеходов, 4-летний ребенок погиб
На Львовщине водитель автомобиля «Фольксваген гольф» совершил наезд на двух пешеходов, отца и сына, от полученных травм 4-летний мальчик погиб на месте происшествия.
Об этом сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.
Как отмечается в сообщении, дорожно-транспортное происшествие произошло 22 апреля в 23.00 в городе Рава-Русская Жовкивского района. На улице Коновальца 26-летний водитель иномарки совершил наезд на двух пешеходов, местных жителей - отца и сына.
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В результате ДТП смертельно травмированы 4-летнего ребенка, 28-летний мужчина получил тяжелые травмы, был госпитализирован в реанимационное отделение Рава-Русской районной больнице, а позже реанимобиле доставлен в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи Львова.
По состоянию на 6.00 23 апреля состояние пострадавшего мужчину остается тяжелым.
Причина ДТП устанавливается. Проводится доследственная проверка, говорится в сообщении.