На Львовщине водитель сбил двух пешеходов, 4-летний ребенок погиб

Об этом сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации.

Как отмечается в сообщении, дорожно-транспортное происшествие произошло 22 апреля в 23.00 в городе Рава-Русская Жовкивского района. На улице Коновальца 26-летний водитель иномарки совершил наезд на двух пешеходов, местных жителей - отца и сына.

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В результате ДТП смертельно травмированы 4-летнего ребенка, 28-летний мужчина получил тяжелые травмы, был госпитализирован в реанимационное отделение Рава-Русской районной больнице, а позже реанимобиле доставлен в травматологическое отделение больницы скорой медицинской помощи Львова.

По состоянию на 6.00 23 апреля состояние пострадавшего мужчину остается тяжелым.

Причина ДТП устанавливается. Проводится доследственная проверка, говорится в сообщении.