В четверг, 15 мая, в 10.30 в Национальном дворце искусств «Украина» состоится пресс-конференция по поводу проведения благотворительной акции-концерта «Единая страна».

Вчера много наших соотечественников отдали свою жизнь за Украину, сегодня мы инициируем благотворительную акцию, которая поможет их детям получить шанс на достойную жизнь. Мы обратились ко многим украинским исполнителям с предложением принять участие в благотворительной акции-концерте «Единая страна». Вот те, кто проявил свою гражданскую позицию и абсолютно бесплатно согласился присоединиться к акции: группы -«МАНДРИ», «MED HEADS», «С.К.А.Й.», «ДИАФИЛЬМЫ»; Нина МАТВИЕНКО, Тарас ПЕТРИНЕНКО, Ирина БИЛЫК, Александр ПОНОМАРЕВ, Тарас ЧУБАЙ, ЯрмаК, КАМАЛИЯ, Алла КУДЛАЙ, Игорь КОРЖ, Мила НИТИЧ, Анастасия ПРИХОДЬКО, Гарик КРИЧЕВСКИЙ, Павел ТАБАКОВ, Маша СОБКО, Анна ЗАВАЛЬСКАЯ, Владимир ТКАЧЕНКО, Катя БУЖИНСКАЯ, Петр ЧЕРНЫЙ, Виталий КОЗЛОВСКИЙ, Виктор ПАВЛИК, Арсен МИРЗОЯН, Детская студия «ПАРАДИЗ».

С каждым днем список исполнителей пополняется.

Каким будет это мероприятие? Оно будет таким, как и сама Украина. Разные исполнители, разные стили, то, что никогда раньше не совмещалось - мы докажем, что Украина может быть единой.

Мероприятие состоится 1-го июня в Национальном дворце искусств «Украина» во Всемирный день защиты детей.

Средства, собранные от продажи билетов и перечисленные во время концерта на благотворительный счет, будут переданы детям из семей, пострадавших во время трагических событий в Украине.

Организаторами мероприятия являются Министерство культуры Украины, дворец «Украина», Первый национальный канал, Общественный совет, Благотворительный фонд «Творческая инициатива».

Участники пресс-конференции: Министр культуры Украины Евгений Нищук, Генеральный директор НДИ «Украина» Инна Костыря.

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