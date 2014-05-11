В финале Евровидения-2014 украинка Яремчук выступала первой, в эти минуты началось голосование

На Евровидении-2014 украинка Яремчук выступила первой, в данный момент страны приступили к голосованию.

Черновицкая красавица, певица Мария Яремчук торжественно открыла конкурс песни Евровидение-2014. В сегодняшнем финале за главный приз соревнуются 26 стран.

По правилам конкурса с одного телефонного номера за понравившегося конкурсанта можно отправить только 20 сообщений.

Напомним, Мария Яремчук является финалисткой телепроекта "Голос страны".