В Одессе на Куликовом поле помянули погибших во время массовых беспорядков 2 мая. 

Как передает корреспондент УНИАН, возле Дома профсоюзов собралось около 700 человек. Они принесли цветы, штандарты Одессы. После панихиды состоялся митинг, на котором выступили депутат Одесского городского совета Григорий Кваснюк (партия «Родина»), мать пророссийских активистов, братьев Антона и Артема Давидченко и т.д. Под открытым небом для пришедших накрыли поминальные столы.

Среди них были обычные горожане, которые говорили журналистам, что им безразличны цвета символики погибших и высказывались за мир. Но были и граждане, призывающие к мести, призывали сорвать выборы президента Украины, намеченные на 25 мая, а также придти 11 мая на пророссийский митинг и создать штаб. Прозвучало также предложение восстановить на Куликовом поле палаточный городок.

Сюда также принесли различные плакаты, в числе которых: «Кровавое 2 мая. Не простим. Не забудем» и много с обвинениями и угрозами в адрес организации «Правый сектор», футбольных фанатов, экс-губернатора Одесской области Владимира Немировского, депутата Одесского областного совета Алексея Гончаренко и кандидата в мэры Одессы, депутата Верховной Рады Эдуарда Гурвица.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая в Одессе произошли столкновения между сепаратистами, вооруженными огнестрельным оружием, и проукраинскими активистами. Погибли несколько активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликовое поле, в лагерь пророссийски настроенных граждан и подожгли палатки. В расположенном рядом Доме профсоюзов, в котором находилось много людей, начался пожар.

По последним данным, в Одессе 2 мая в больницы обратились 214 человек, из них 27 - в очень тяжелом состоянии. Погибли 46 человек.

В СБУ сообщили, что столкновения и беспорядки в Одессе при участии представителей незаконных военных формирований координировались с территории непризнанного Приднестровья диверсионными группами из РФ.