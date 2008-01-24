”Никакого группового самоубийства в Донецкой исправительной колонии не было”

В Донецком облуправлении исполнения наказаний отрицают факт совершения попытки группового самоубийства в колонии № 124.

Как сообщил начальник управления социальной и воспитательной работы УИН Михаил МАТАНГИН, "это глупость полнейшая".

"Ничего подобного не было. Мы не знаем, кто распространяет эти слухи", - сказал он в ответ на просьбу прокомментировать информацию о попытке самоубийства трех заключенных.

В то же время адвокат Сергей САЛОВ, которого заключенные требовали доставить к ним, заявил, что попытка самоубийства была совершена около 17-00 на территории межобластной больницы Донецкой исправительной колонии № 124, где проходят лечение заключенные.

По словам С.САЛОВА, на территории колонии "громко играет духовой оркестр, а когда он замолкает, слышны душераздирающие крики".