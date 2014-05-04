Сегодня в Дании стартует песенный конкурс Евровидение

08:15, 04 мая 2014
Общество
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Сегодня в Копенгагене состоится открытие 59 песенного конкурса Евровидение. 

Фото: Facebook Eurovision

4 мая, на сцене B&W Hallerne в Копенгагене состоится открытие песенного конкурса Евровидение. В конкурсе будут участвовать представители 37 стран-участниц, говорится в сообщени на сайте конкурса. 

Девиз нынешнего Евровидения - Присоединяйся к нам (JoinUs). Полуфиналы конкурса пройдут 6 и 8 мая, финал - 10 мая.

Украину на конкурсе представляет Мария Яремчук. 

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