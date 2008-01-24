Прибыль «ПриватБанка» в 2007 году выросла в три раза

Прибыль КБ «ПриватБанк» по итогам 2007 года выросла в 3 раза - до 1 млрд. 535 млн. грн. (по итогам 2006 года – 506,208 млн. грн.).

Об этом говорится в сообщении банка, переданном УНИАН.

«В условиях высоко конкурентного рынка высокий уровень прибыли банка свидетельствует, с одной стороны, о качестве его работы, а с другой - о степени социальной ответственности банка, в полном объеме перечисляющего бюджету налоги и сборы», - отметил председатель Правления «ПриватБанка» Александр ДУБИЛЕТ.

По его словам, в 2007 году банк продолжал наращивать капитал - на 64%, до 5,389 млрд. грн, также более чем на 30% увеличился уставный фонд - до 2 млрд. 713 млн. 250 тыс. грн.

Активы банка в 2007 году выросли на 60% - до 55,233 млрд. грн, кредитный портфель на 1 января 2008 года составляет 41,694 млрд. грн, что на 71,3% выше показателей на начало 2007 года. Портфель потребительских кредитов «ПриватБанка» вырос на 56,9% - до 18,139 млрд. грн, банк остается крупнейшим в стране оператором этого рынка.

На начало 2008 года клиентами «ПриватБанка» являлись более 260 тысяч корпоративных клиентов, 245 тысяч частных предпринимателей и около 12 миллионов физических лиц. Депозиты населения, размещенные в «ПриватБанке», в 2007 году увеличились на 57,6% - до 17,66 млрд. грн. Общий объем средств населения в «ПриватБанке» составляет 23 млрд. грн. (+55,4%), юридические лица разместили в банке более 10,2 млрд. грн. (+22,4%).

На рынке пластиковых карт в 2007 году «ПриватБанк» продолжил развитие современной сети обслуживания карт. На долю банка приходится более 60% всех установленных в торговых точках Украины платежных терминалов – 38 551, 4 222, или более 23% банкоматов. Банком эмитировано свыше 14,7 млн. платежных карт, доля «ПриватБанка» на этом рынке составляет 29%.

Справка УНИАН. КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основан в 1992 году.

По данным банка, на конец июня 2007 года совладельцы группы «Приват» Игорь КОЛОМОЙСКИЙ и Геннадий БОГОЛЮБОВ имели равные доли участия в уставном капитале КБ «ПриватБанк». Так, доля прямого участия каждого составляла 41,46%, опосредованного - 12,43%. При этом больше никто из собственников не имеет доли в 10 или более процентов уставного капитала.