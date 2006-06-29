Пугачеву госпитализировали в кардиологическую клинику

Российская певица Алла Пугачева прошла обследование в кардиологической клинике. Врачи выявили у Аллы Борисовны проблемы с сосудами сердца. Настолько серьезные, что певицу пришлось госпитализировать в кардиологическую клинику.

Медики опасались, что тромб, способный оторваться в любую секунду, может привести к непоправимым последствиям. 57-летней примадонне сейчас так трудно, как может быть, никогда еще в ее жизни. Узнав о своей болезни, народная любимица обратилась за помощью к самому лучшему кардиологу России знаменитому Лео Бокерия.

Сердце беспокоит Аллу Борисовну уже несколько лет. Сказался бешеный ритм жизни: бесконечные гастроли, съемки, концерты. Примадонна постоянно была в разъездах и не всегда находила время отдохнуть и обратиться к врачам за консультацией. После развода с Киркоровым боли в сердце стали частыми. Лишь когда терпеть их уже не было сил, Алла Борисовна обратилась в одну из клиник столицы, где певице сделали электрокардиограмму. Ее результаты подтвердили, что у певицы нелады с сердцем. И что давно пора было подлечиться.

Поначалу Пугачева не могла решить, кому же доверить свое измученное сердце - российским или зарубежным докторам. Сначала остановилась на клинике в Швейцарии, где, по мнению примадонны, ей могли оказать самую квалифицированную помощь за любую необходимую сумму, сообщает газета "Жизнь". Но вмешательства швейцарских медиков не потребовалось. Родным удалось убедить певицу, что отечественные специалисты-кардиологи ничуть не уступают зарубежным. И порекомендовали главного кардиолога страны - директора Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, на чьем счету сотни спасенных жизней.

С Лео Антоновичем Алла Борисовна часто встречается на заседаниях Общественной Палаты. Бокерия назначил примадонне коронарографию. С помощью этой процедуры доктор планировал выяснить проходимость артерий сердца примадонны.

После некоторых колебаний Алла Борисовна легла на обследование в знаменитую клинику. В больницу Пугачева приехала на своем «мерседесе» во второй половине дня. Охранник помог певице донести пакеты с вещами. Примадонну положили в прекрасную палату с холодильником, телевизором и отдельной ванной комнатой. Горячую пищу певице из дома привозил водитель - три-четыре раза в день.

Пребывание Пугачевой в стенах клиники держалось в строжайшей тайне. В первый день Алле Борисовне сделали необходимые анализы крови и эхокардиографию.

Cru.ru