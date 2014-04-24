В Харькове в результате столкновения двух трамваев пострадали семь человек



Как сообщили УНИАН в областном управлении ГАИ, авария произошла сегодня, 23 апреля, около 13:00 на Рогатинском проезде.

Водитель трамвая, двигаясь в направлении улицы Энгельса по маршруту №20 (пр. Победы - Южный Вокзал), не выбрал безопасную скорость движения и врезался в трамвай, который двигался в том же направлении впереди по маршруту № 12 (Новожаново - Лесопарк).

В результате происшествия водитель трамвая маршрута №20 (37-летний мужчина) и пять его пассажиров (женщины 1977, 1944, 1952, 1947, 1936 годов рождения), а также пассажир трамвая маршрута № 12 (49-летняя женщина) с телесными повреждениями доставлены в больницу.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.