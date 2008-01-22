В Киеве налоговая накрыла конвертационный центр

Налоговой милицией г. Киева пресечена деятельность очередного конвертационного центра.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГНА в г. Киеве, в ходе проведения обыска (по ул. Политехнической) изъяты печати 8 «фиктивных» предприятий, хозяйственные документы и налоговая отчетность 30 транзитных субъектов предпринимательской деятельности, а также 9 системных компьютерных блоков с подробной информацией относительно деятельности центра. Наложен арест на денежные средства в сумме 850 тыс. грн. Возбуждено уголовное дело.