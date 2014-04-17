У Кличко призвали «поднимать из руин военно-промышленный комплекс страны»

Член комитета по вопросам нацбезопасности и обороны, депутат от партии «УДАР» Игорь Побер комментирует задачи, поставленные лидером Удара.

«У нас есть завод «Артем» - уникальное предприятие по производству ракет класса «воздух-воздух». Есть Дарницкий бронетанковый ремонтный завод, занимающийся ремонтом и модернизацией бронетранспортеров и другой техники. Военные заказы для разных стран выполняет киевский завод «Ленинская кузня». Разработками в области военной техники успешно занимаются конструкторское бюро «Арсенал» и госпредприятие «Микротек». Но это только самые известные предприятия в городе Киеве. Есть необходимость и возможность возродить и обеспечить госзаказами для нужд украинской армии целый ряд других предприятий как в Киеве, так и в других регионах страны», - сказал народный депутат.

Он напомнил, что лидер партии «УДАР» Виталий Кличко уже заявил в парламенте страны о необходимости разработать программу восстановления предприятий ВПК и дать им возможность производить военную продукцию для оборонных комплексов украинского государства. «Я верю в то, что после победы на выборах в Киеве ему как мэру хватит воли и рычагов влияния, чтобы добиться от правительства принятия такой программы и реанимировать заводы страны, начав с Киева. А если правительство этого не сделает, будем решать вопрос через парламент. Фракция «УДАР» подготовит нужный законопроект, и все демократические силы его поддержат», - заявил нардеп в интервью газете «Сегодня».

Отвечая на вопрос о средствах на дорогостоящие госзаказы, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны сказал: «Будем изыскивать средства любыми способами и поднимать из руин военно-промышленный комплекс страны. А это позволит и быстрее поднять экономику, поможет обеспечить работой и зарплатой большое количество людей».