СБУ призывает мирных граждан не становиться щитом для диверсантов

Служба безопасности Украины призывает граждан не мешать проведению антитеррористической операции в качестве живого щита между диверсантами и силовиками, сообщает Украинская правда.

Соответствующее прошение озвучила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко на брифинге в Антитеррористическом центре в четверг.

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По ее словам, украинские силовики понимают, что существует 4 категории людей, которые участвуют в сепаратистских мероприятиях:

"Это вооруженные диверсанты, криминалитет, который работает за деньги, местная власть, которая иногда поддерживает диверсантов, а также (обычные) люди, которых не очень много, но, к сожалению, поддерживают их".

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По мнению Остапенко, главная задача местной власти - объяснить населению, что силовики не собираются стрелять в мирных граждан.

"Но люди сами должны понимать, что пока под домами, захваченными диверсантами, будут женщины и дети, мы не сможем освободить все здания", - сказала она.

В то же время, Остапенко отметила, что есть уже положительные результаты операции, когда "силовикам удалось отбить открытый штурм в Мариуполе".