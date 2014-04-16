Сепаратисты атаковали воинскую часть в Мариуполе. Все подробности

В руках у нападавших огнестрельное оружие и коктейли Молотова, сообщает hromadske.tv.

Как сообщают "Мариупольские новости", загорелся автозак. В ответ раздаются выстрелы.

В 20.30 в части подъехали микроавтобусы, из которых высадились люди в серой форме и балаклавах. Они начали забрасывать на территорию в/ч взрывпакеты и требовать выдать им оружие. В ответ стражи открыли предупредительный огонь в воздух.

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Нападающие призывают военных перейти на их сторону и арестовать начальника части.

По состоянию на 22:00 из воинской части начали стрелять на поражение, есть пострадавшие. По данным издания, ранено 5 человек. Двух человек с тяжелыми ранениями - один из них сотрудник милиции - и троих с легкими ранениями, увезли в городские больницы. На месте событий находятся четыре кареты скорой помощи и два милицейских автомобиля.

От выстрелов пострадали две квартиры, расположенные в доме у части на ул. Нахимова, 174. Разбиты окна, двери, газовая колонка. Люди в панике выбегают из дома, боятся взрыва газа.

По состоянию на 23:00, по данным "0629.com.ua", над Мариуполем летают два военных самолета-истребителя. Для них из частного сектора, расположенного вокруг, подают сигнальные ракеты. Один из самолетов летает очень низко, нарезает круги вокруг телебашни.

По непроверенной информации, неизвестные проникли в часть, внутри была стрельба, она длилась минут 10. В часть вновь прибывают "скорые". Ранены 12 человек. Один со стороны нападавших один погибший, сообщают 0629 правоохранители.

По данным "Информационного сопротивления", штурмовики - это местные, имеющие базовую военную подготовку. А вот руководит ими представитель ГРУ генштаба ВС РФ.

23.45. Сейчас действия переместились из части в окрестные районы. Выстрелы одиночные и очереди, которые слышны в районе горбольницы №3, сообщает 0629.

00.13. В настоящее время у здания Мариупольского горсовета обстановка спокойная. Движение транспорта на пр. Ленина перекрыто. Посреди проезжей части стоит троллейбус.

00.25. В районе школы №9 два человека с огнестрельными ранениями. У одного повреждена спина, у другого - травмированы челюсть и нога. Мужчинам около 40 лет. Говорят, что они "случайные прохожие". Кто их ранил, не знают.

По состоянию на 0:30 17 апреля руководитель Центра военно-политчиеских исследований Дмитрий Тымчук в своем Facebook сообщил, что штурм удалось отбить.

Информация о погибших не подтверждается.

00.40 До сих пор в районе воинской части слышны одиночные выстрелы. За школой «Лингва» буквально за 10 минут сгорел микроавтобус. Также в районе воинской части горит какое-то здание. Сейчас туда направился пожарный автомобиль.

00.54 На ул. Апатова СБУ (Альфа) и милиция проводят совместную операцию. В этом районе находится много людей в полной экипировке и с оружием. 10 человек лежат на земле лицом вниз.

00.59 Со стороны Стародубовки едет военная техника в сторону Мариуполя.

01.14 Выстрелы возле воинской части стихли.

01.31 Из собственных источников 0629 стало известно, что перестрелка была и в районе подземного перехода. В настоящее время есть информация о 4 погибших за последние часы. Количество раненных уточняется.

01.46 Захватчики Мариупольского горсовета в социальных сетях распространяют информацию о том, что не имеют никакого отношения к захвату воинской части и считают это провокацией.