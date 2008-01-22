У Ющенко есть вопросы к бюджету Нафтогаза

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает вынести вопрос баланса газа и финансового состояния Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал на встрече с министром топлива и энергетики Юрием ПРОДАНОМ.

По убеждению Президента, проект решения Совбеза должен быть предложен рабочей группой в составе министров финансов, экономики, топлива и энергетики, председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», представителей Секретариата Президента Украины и СНБО.

В целом В.ЮЩЕНКО и Ю.ПРОДАН обсудили ситуацию в топливно-энергетическом комплексе, прогнозный баланс поступления и распределения газа на 2008 год, утвержденный распоряжением правительства от 9 января 2008 года, финансовый план НАК «Нафтогаз Украины».

В ходе встречи Президент отметил отсутствие до этого времени единого стратегического виденья развития ТЭК Украины, в частности, его газового сектора. До сих пор, заметил В.ЮЩЕНКО, не предприняты необходимые меры для наращивания добычи газа. Он напомнил, что в 2007 году добыча сократилась с 21 млрд. куб. метров до 20,6 млрд., а в 2008 году предусматривается добыть только 20,3 млрд.

Энергетическая стратегия на период до 2030 года не подкреплена соответствующими программными решениями и планами мероприятий на ее выполнение, констатировал В.ЮЩЕНКО. Кабмин не контролирует выполнение настоящего документа, не установлена ответственность руководителей соответствующих органов исполнительной власти за ее несоблюдение – именно поэтому отраслевыми министерствами и ведомствами игнорируется выполнение показателей, заложенных в стратегии, убежден Президент.

Кроме того, глава государства обратил внимание министра на невыполнение из года в год задач по уменьшению потребления природного газа за счет повышения эффективности энергопотребления.

Одним из основных вопросов к утвержденному правительством прогнозному балансу Президент назвал объемы природного газа, предусмотренные по фондам госадминистраций, которые, собственно, должны удовлетворять нуждам населения, бюджетных учреждений, организаций и предприятий коммунальной теплоэнергетики. Глава государства обратил внимание, что, по сравнению с Прогнозным балансом на 2007 год (распоряжение Кабмина от 17.10.2007), эти показатели потребления газа по всем позициям «увеличены без объяснений».

Ю.ПРОДАН проинформировал Президента о состоянии подготовки финансового плана НАК «Нафтогаз Украины». Глава государства еще раз отметил, что хочет видеть финансовый план «Нафтогаза Украины» «четким и сбалансированным». Он отметил, что вчера официально получил показатели бюджета компании на 2008 год, где «возникает целый пакет вопросов».

Но, заметил Президент, Минтопэнерго и НАК «Нафтогаз Украины» не предложили комплексного решения, которое позволило бы Кабинету министров утвердить сбалансированный финансовый план компании.