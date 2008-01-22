Винский увидел в некоторых головах четкую линию

Министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ заявляет, что имущество «Укрзализныци» пытались обесценить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Анализ показывает, что была четкая линия по обесцениванию имущества «Укрзализныци», потому что в некоторых головах был проект задаром приватизировать «Укрзализныцю», - заявил он.

По словам министра, ведомство будет иметь результаты международного аудита в сентябре этого года, который покажет «полную картину» по «Укрзализныце». Он также сообщил, что на сегодня «уже есть приказ министра, направленный на то, чтобы дооценить основные средства «Укрзализныци» до реальной цены».

Также И.ВИНСКИЙ сообщил, что до сентября планируется получить акты собственности на всю землю, «которая есть под «Укрзализныцей», и мы введем ее в качестве имущества в основной капитал «Укрзализныци»».

Таким образом, по словам министра, уровень капитализации железнодорожного ведомства будет поднят минимум в два раза.