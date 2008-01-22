В Украине в три раза подорожала основная специя

11:12, 22 января 2008
Общество
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 Засуха в странах-импортерах

Теперь цена черного перца доходит до сотни гривен за килограмм.

Поднялись в цене и другие специи – от двадцати процентов. Причина – засуха в странах-импортерах: Вьетнаме и Индии. Украина специй почти не выращивает, только фасует или покупает в готовом виде.

Сегодня наш "острый" рынок оценивают в два десятка миллионов долларов. Немного, сравнительно с Индией, где житель съедает специй в четыре разы больше, чем  средний украинец.

 ICTV   

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