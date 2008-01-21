Омбудсмен рассказала Ющенко о дискриминации инвалидов

Уполномоченный по правам человека Нина КАРПАЧЕВА во время сегодняшней встречи с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО внесла представление об обеспечении усиленной правовой защиты лиц с ограниченными возможностями. Она выступает за безотлагательную ратификацию Украиной Конвенции ООН о правах инвалидов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, к сожалению, в Украине многие из инвалидов (а их в нашей стране свыше 2,5 миллиона человек, из них 80 процентов – трудоспособного возраста) все чаще испытывают дискриминацию, что подтверждается результатами системного мониторинга Уполномоченного. За помощью к Омбудсману только в 2007 году обратились около четырех тысяч человек с ограниченными возможностями, то есть на треть больше, чем в 2006 г. В каждом втором из этих обращений речь идет о проблемах, связанных с ненадлежащей социальной поддержкой и нарушением права на справедливую судебную защиту. Не уменьшается также число жалоб на нарушение жилищных и трудовых прав инвалидов, не говоря уже об их неизменных претензиях к медицинскому обслуживанию.

Ссылаясь на Декларацию ООН о правах умственно отсталых лиц (1971), Декларацию ООН о правах инвалидов (1975), Всемирную программу действий по защите инвалидов (1982), Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов (1993), Омбудсман отмечает: эти международные документы не имеют обязательной юридической силы для государств – членов ООН. Так что очередным шагом в этой важной сфере – вслед за ратификацией Украиной в 2003 году Конвенции Международной организации труда о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов №159 – должно стать подписание и ратификация Конвенции ООН о правах инвалидов. Она содержит 50 статей, касающихся развития фундаментальных положений Всеобщей декларации прав человека по обеспечению равных возможностей пользоваться всеми правами и свободами независимо от состояния здоровья. По мнению Н.КАРПАЧЕВОЙ, ратификация нашим государством названной Конвенции и Факультативного протокола к ней, на чем настаивает также Национальная Ассамблея инвалидов в Украине, позволила бы создать соответствующее правовое поле для более эффективной и справедливой защиты прав людей с особенными потребностями.