В Тернополе автомобиль протаранил 2 светофора, есть погибшие

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью областного управления милиции, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 17 часов на ул. Объездной.

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Как установили правоохранители, в салоне автомобиля «Шкода-Фабия» находилось четверо женщин в возрасте 20-25 лет. Женщина, которая находилась за рулем, не справилась с управлением, сбила два светофора, после чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП одна пассажирка погибла, остальные женщины с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.