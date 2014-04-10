В Тернополе автомобиль протаранил 2 светофора, есть погибшие
20:57, 10 апреля 2014Общество
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В Тернополе автомобиль на скорости протаранил 2 светофора, в результате один человек погиб, еще трое получили травмы.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью областного управления милиции, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня около 17 часов на ул. Объездной.
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Как установили правоохранители, в салоне автомобиля «Шкода-Фабия» находилось четверо женщин в возрасте 20-25 лет. Женщина, которая находилась за рулем, не справилась с управлением, сбила два светофора, после чего автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
В результате ДТП одна пассажирка погибла, остальные женщины с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.
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