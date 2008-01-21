Из киевского метро будут делать «шоколадную конфету»

Коммунальное предприятие «Киевский метрополитен» планирует в этом году "освежить" 12 станций метро, потратив на эти работы около 6 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции начальник КП «Киевский метрополитен» Петр МИРОШНИКОВ.

Он подчеркнул, что перед руководством метрополитена поставлена задача сделать из метро к 2012 году «не просто леденец, а шоколадную конфетку». Планируется «освежить» к тому времени все станции Киевского метро, добавил он.

«Станции все будут задействованы в этом, хотя в разной степени», - сказал П.МИРОШНИКОВ.

Но в ближайшие планы, по его информации, включены 12 станций с наибольшим пассажиропотоком. (Всего в киевском метро на сегодня 45 станций – УНИАН).

«В этом году мы планируем около 6 млн. грн. направить на всяческие ремонты по освежению станций. Это обязательно будут станции центральной части Киева, где большой пассажиропоток, и крайние, конечные станции, на которых также много пассажиров. Я думаю, что это будет 12 станций», - сказал начальник метрополитена.

К финансированию таких работ будут привлечены, в частности, средства от размещения рекламы в метро. По данным П.МИРОШНИКОВА, в 2007 году от рекламы метрополитен получил около 7 млн. грн., месячный доход от рекламы составляет около 500 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, по словам П.МИРОШНИКОВА, средства, которые получает Киевский метрополитен от обклеивания станций рекламой, позволяют коммунальному предприятию частично покрывать затраты, связанные с экономически необоснованным на сегодняшний день тарифом на перевозку пассажиров.