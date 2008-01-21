Киевская область уже сегодня готова принять Евро 2012?

Председатель Киевской областной госадминистрации Вера УЛЬЯНЧЕНКО заверяет, что Киевщина уже сегодня готова к приему Чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Об этом УНИАН сообщили в официальном интернет-представительстве блока “Наша Украина – Народная самооборона”.

В.УЛЬЯНЧЕНКО заметила, что власть области провела совещание по вопросам строительства кольцевой дороги, которая является одним из главных объектов в контексте подготовки к Евро-2012. “Инфраструктура перестраивается в соответствии с планами”, – отметила губернатор.

При этом, по ее словам, поскольку в области не будут проходить матчи, то “мы должны перестроить инфраструктуру”. В.УЛЬЯНЧЕНКО отметила, что сейчас на Обуховской и Житомирской трассах ведется строительство ресторанов, гостиниц и всех необходимых объектов. “Я не знаю, как ведется работа в масштабах всей Украины, но Киевская область готова принимать гостей хоть сегодня”, - сказала В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 января, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на заседании Координационного совета по подготовке к Евро-2012 дал поручение на протяжении 10 дней принять общенациональную программу подготовки к Евро-2012. Он отметил, что на протяжении этого времени аналогичные программы должны быть утверждены в шести украинских городах, где планируется проводить матчи Евро-2012. Президент заметил, что в большинстве городов, где будет проводиться Евро-2012, и городские, и областные советы уже утвердили соответствующие документы, но не все.