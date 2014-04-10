Кабмин ликвидировал Госслужбу занятости
01:11, 10 апреля 2014Общество
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Кабинет министров Украины ликвидировал Государственную службы занятости, сказано в постановлении правительства №90 от 5 марта.
На ее месте будет создана государственная служба занятости как централизованная система государственных учреждений, деятельность которой будет направляться и координироваться Министерством социальной политики.
Минсоцполитики поручено обеспечить осуществление мероприятий по ликвидации Госслужбы занятости и утвердить положение о государственной службе занятости.
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