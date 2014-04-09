В Николаевской области "заминировали" райотдел милиции

«Телефонный террорист» не нашел необходимым называть свои личные данные, но отметил, что взрывное устройство сработает ровно в 17 часов.

Правоохранителями были приняты все меры, чтобы обеспечить безопасность сотрудников подразделения милиции и граждан. На место возможного осуществления взрыва прибыли взрыво-техническая группа НИЭКЦ при УМВД и кинологическая служба.

После проведения тщательного обследования административного здания и прилегающей территории никаких устройств, которые представляли бы угрозу для жизни и здоровья людей, правоохранители не обнаружили.

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