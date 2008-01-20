Прокуратура Киева приняла заявление Черновецкого против Луценко

Прокуратура Киева начала проверку фактов, изложенных в заявлении Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО об инциденте, произошедшем между ним и министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО после заседания СНБО 18 января.

Об этом УНИАН сообщил прокурор Киева Евгений БЛАЖИВСКИЙ.

Он не уточнил, когда именно Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ обратился в прокуратуру, однако отметил, что в ней мэр столицы просил предоставить ему разрешение на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Как отметил прокурор, “каждый человек имеет на это право, и соответственно по результатам экспертизы, будет приниматься решение”.

Как сообщал УНИАН, 18 января, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ распространил заявление, что "на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, в присутствии губернаторов и других высоких должностных лиц, министр внутренних дел ЛУЦЕНКО, не имея аргументов в дискуссии и потеряв контроль над собой, по-варварски набросился на мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО". "Такое дикарское поведение – позор для всей Украины. Я не позволю дикарям устраивать в столице и в стране такое "беззаконие" и обязательно доведу уголовное дело до конца. Этого господина (Ю.ЛУЦЕНКО - УНИАН) ожидает либо психушка, либо тюрьма", - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

После этого Ю.ЛУЦЕНКО рассказал, что на заседании СНБО, не называя конкретных фамилий, он говорил об огромном количестве столичной земли, которая незаконно распределяется Киевсоветом, и что Генеральная прокуратура Украины должна не просто подавать протесты на конкретные решения Киевсовета, но и налагать арест на эти земли. По словам Ю.ЛУЦЕНКО, после того, как все собравшиеся на СНБО согласились с предложением о создании общих групп из представителей ГНУ, МВД и СБУ для проверки законности отведения земель в Киеве, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил: “ЛУЦЕНКО, Виктор Андреевич, требовал у меня землю якобы для милиционеров, и если я не дам, – обещал арестовать моего сына”.

Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что это откровенная ложь, и что после окончания СНБО, когда Президент Украины ушел, он заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, что тот “лгун и просто подлюга, и так нормальные люди не делают”.

“После этого, - сказал министр, - господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ коварно ударил меня по колену”. В ответ, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, он дал Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ пощечину – “мужскую, открытую”.

“Я не собираюсь извиняться, я поступил как человек, как гражданин, как ЛУЦЕНКО”, - заявил министр внутренних дел.