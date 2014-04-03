Завтра в Украину придут дожди и потепление

Везде ожидаются дожди, от небольших до умеренных. Днем на западе и в Крыму осадки маловероятны, сообщает Opogode.ua.

Температура воздуха пока существенно не изменится. В течение дня она составит +8 +14 градусов, на западе и в южной части до +13 +18 градусов. Только ночью потеплеет, +2 +7 градусов, на северо-востоке и востоке местами 0-2 мороза.

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В западной части временами дожди, днем прекращение осадков. Температура воздуха ночью +2 +7, днем +10 +15, на Закарпатье до +15 +17 градусов.

В северных областях пройдут дожди, ночью в Черниговской и Сумской областях возможен мокрый снег. Температура воздуха ночью от 4 тепла до 2 мороза, днем +7 +13 градусов.

В центральных областях временами дожди. Температура воздуха ночью +3 +8 , днем +8 +14 градусов.

На востоке ночью преимущественно сухо, днем облачная дождливая погода. Температура воздуха ночью от 3 ​​тепла до 2 мороза, днем +3 +10 градусов.

На юге дожди возможны в дневные часы, только в Крыму будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью +5 +10, днем +9 +14 , в Одесской области до +18 градусов.

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В Киеве ожидается дождь, ночью умеренный днем - местами небольшой или прекращение осадков. Температура воздуха ночью +4 +6, днем +10 +12 градусов.

Ветер ожидается в Украине юго-западный , 5-12 м/с, возможны отдельные порывы до 15-20 м/с.