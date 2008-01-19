В Чернигове могут появиться улицы Героев Крут, Чорновила и Мазепы

Комиссия по упорядочению наименований улиц Чернигова на своем заседании приняла решение о переименовании улиц 50 лет ВЛКСМ, Павлика Морозова и Каштановой.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Черниговского городского совета.

Предложены новые названия - Героев Крут, имени Вячеслава Чорновила и Ивана Мазепы.

Инициатором первых двух переименований выступила городская организация Украинской народной партии. Ее руководитель Владимир СТУПАК во время обсуждения заметил, что юноши, которые погибли в боях под Крутами, достойны увековечения их памяти.

Члены комиссии согласились с этой точкой зрения, как и с мнением о том, что в Чернигове должна быть улица, названная в честь Героя Украины, выдающегося общественного и политического деятеля В.Чорновила.

В то же время не такими единодушными были члены комиссии во время обсуждения вопроса о присвоении одной из улиц имени гетмана Ивана Мазепы. Между тем, в Чернигове на средства Ивана Мазепы были построены или отреставрированы не одно светское или религиозное сооружение. Также именно благодаря этому гетману в Чернигове появились серебряные «Царские врата», изготовленные немецкими мастерами.

Принятое комиссией решение будет рассматриваться на заседании исполкома, после чего будет вынесено на рассмотрение депутатов городского совета.