В Кривом Роге рэкетир стрелял в милиционера

В Кривом Роге Днепропетровской области рэкетир ранил милиционера.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, инцидент произошел вчера, 18 января, когда наряд милиции пытался задержать на улице двух неизвестных, которые требовали деньги у местного жителя.

Один из нападающих оказал сопротивление и выстрелом из пистолета ранил милиционера в ногу. Невзирая на это, наряд милиции задержал правонарушителей. Ими оказались жители Кривого Рога.