В Кривом Роге рэкетир стрелял в милиционера
12:50, 19 января 2008Общество
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Двое требовали деньги у местного жителя
В Кривом Роге Днепропетровской области рэкетир ранил милиционера.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, инцидент произошел вчера, 18 января, когда наряд милиции пытался задержать на улице двух неизвестных, которые требовали деньги у местного жителя.
Один из нападающих оказал сопротивление и выстрелом из пистолета ранил милиционера в ногу. Невзирая на это, наряд милиции задержал правонарушителей. Ими оказались жители Кривого Рога.
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