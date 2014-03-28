В пятницу сохранится весеннее тепло, местами пройдут дожди
09:27, 28 марта 2014Общество
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Погода в Украине на 28 марта будет теплой, на части территории страны пройдут дожди.
В Украине сохраняется весенняя погода / Wikimedia
Дожди ожидаются в западных, южных и восточных областях Украины, на остальной территории - переменная облачность, температура от +11 до +18 градусов, сообщает ТСН со ссылкой на Гидрометцентр.
На востоке ожидается температура от +11 до +13 градусов, в центре от +11 до +16 градусов, на юге от +14 до +17 градусов, на западе от +11 до +18 градусов, на севере от +12 до +14 градусов.
В Киеве переменная облачность, без осадков, температура ночью от +5 до +7 градусов, днем от +12 до +14 градусов.
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