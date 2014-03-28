В пятницу сохранится весеннее тепло, местами пройдут дожди

Дожди ожидаются в западных, южных и восточных областях Украины, на остальной территории - переменная облачность, температура от +11 до +18 градусов, сообщает ТСН со ссылкой на Гидрометцентр.

На востоке ожидается температура от +11 до +13 градусов, в центре от +11 до +16 градусов, на юге от +14 до +17 градусов, на западе от +11 до +18 градусов, на севере от +12 до +14 градусов.

В Киеве переменная облачность, без осадков, температура ночью от +5 до +7 градусов, днем от +12 до +14 градусов.