На Харьковщине принимают переселенцев из Крыма

Волонтеры отвечают на звонки и, при необходимости, направляют в профильное управление.

«Люди интересуются, кто занимается вывозом из Крыма. Много вопросов поступает от тех, кто имеет вид на жительство в Украине, но еще не оформил гражданство, и они не могут пересечь границу, поэтому спрашивают, где его можно получить. Задают вопросы о возможности трудоустройства. Тем людям, которые хотят переехать, но еще не определились, в какой именно регион, мы даем телефон правительственной горячей линии», — рассказала "Сегодня" зампредседателя облорганизации «Красный крест» Валентина Костенко.

В областном департаменте соцзащиты собирают информацию о жилье, где можно будет расквартировать переселенцев, и консультируют по вопросам получения соцвыплат после миграции.

«Конечно, свободного жилья, которое мы могли бы выделить надолго, нет. Но временно в Харькове можно предоставить комнаты в общежитиях, а в области готовы разместить в санаториях и на турбазах», — рассказала первый замдиректора департамента Татьяна Бабенко.

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Неравнодушные селяне предлагают поселить крымчан у себя. «Звонят также люди, которые живут в Харькове годами, но имеют постоянную регистрацию в Крыму, интересуясь возможностью получения материальной помощи. Но мы такие выплаты не оказываем, а только предоставляем консультации», — добавила директор департамента Елена Захуцкая.

В облуправление миграционной службы крымчене звонят с вопросами о временной и постоянной прописке. За последние дни в регионе прописали 24 человека, но у этих людей есть либо собственная недвижимость в Харькове, либо они подселились к родственникам.

В Балаклейском районе готовы поселить крымчан в общежитие газодобывающего предприятия в пос. Червоный Донец. Здесь могут выделить три комнаты, рассчитанные на четверых. Еще 12 человек готовы принять в территориальном центре по обслуживанию для пожилых людей недалеко от Лозовой. В местной райгоадминистрации рассказали: в центре есть свободные комнаты, кухня общая, и временно даже смогут обеспечить бесплатное питание. 20 человек на несколько месяцев могут приютить в развлекательно-оздоровительном комплексе «Элат» на берегу Печенежского водохранилища.

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«Это хороший туристический комплекс, частная собственность, но у нас есть договоренность, чтобы расселить там людей бесплатно. Кроме того, там работает стационарная столовая, и мы сможем организовать питание. Условия там прекрасные», — рассказала зампредседателя Печенежской РГА Ольга Кизим.

Перебраться жители полуострова хотят не только семьями, но и в одиночку. Так, крымские студенты интересуются вопросами перевода в харьковские вузы. На электронную почту ХНУ им. Каразина уже поступали вопросы от нескольких студентов, могут ли они перевестись на бюджетную форму обучения и какие необходимы документы, правда, заявление о переводе еще не писали.