Крымчане массово переселяются в другие регионы Украины - Минсоцполитики

Минсоцполитики сообщает, что берет под личный контроль обеспечение этих граждан всеми видами государственной социальной поддержки по месту их временного пребывания.

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Министерство подготовило информационное письмо для граждан, которые приехали из Автономной Республики Крым и города Севастополь.

В письме, в частности, отмечается, что для получения всех видов государственной социальной поддержки, в частности пенсии, помощи, компенсации и т.п. гражданам необходимо обратиться в ближайший орган социальной защиты населения или управление Пенсионного фонда Украины.

Основные документы, которые необходимо иметь при себе (при наличии): паспорт; удостоверение получателя пенсии, помощи, льготника; справка о присвоении идентификационного кода.

Там гражданам также помогут получить информацию по всем волнующим вопросам, в частности по вопросам расселения, медицинского обслуживания, организации обучения и воспитания детей в дошкольных и школьных учебных заведениях, а также относительно трудоустройства.

По всем этим вопросам можно бесплатно обратиться по телефону "горячей линии": 0-800-507-309.

Кроме того, для получения помощи можно обратиться на "горячую линию":

Пенсионного фонда – 0-800-503-753;

Государственного центра занятости – 0-800-505-060, 730 - с мобильного телефона;

Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности – 0-800-501-892;

телефон доверия Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 0-800-501-383.

Дополнительная информация – на веб-сайте Минсоцполитики: www.mlsp.gov.ua

Как сообщал УНИАН, 16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% принимавших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта Президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекта - Крым и Севастополь.

В тот же день в Кремле Путин, нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов и «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов.