Кернес о перевыборах мэра Харькова: не на базаре

Секретарь Харьковского городского совета Геннадий КЕРНЕС не верит в возможность перевыборов мэра и все обвинения в адрес властей Харькова называет надуманными и не имеющими под собой никаких оснований.

Свою точку зрения Г.КЕРНЕС высказал в интервью корреспонденту УНИАН, комментируя процесс создания в Верховной Раде Украины Временной следственной комиссии по проверке деятельности Харьковского городского председателя и секретаря горсовета.

Г.КЕРНЕС считает работу Харьковского горсовета «продуктивной и эффективной». Она, по его мнению, направлена на наведение в городе порядка, что и вызывает агрессивную реакцию со стороны тех, кто «не дружит с законом».

«Сегодня в городе наводится общий порядок относительно финансовой дисциплины, выполнения обязанностей, подготовки документов, проверки принятых решений, поэтому некоторые харьковские, я бы сказал, нувориши, понимая то, что им придется отвечать и доказывать в суде правоту и законность своих деяний, проводят наступательную агрессивную политику по отношению к городской власти», - сказал Г.КЕРНЕС. То, что эти, «фигуры, политические они там или общественные деятели, которые присоединились к этому движению, не дружили никогда с законом и сейчас игнорируют законодательство, - по мнению Г.КЕРНЕСА, и является одной из главных причин конфликта в Харькове.

«Поэтому, - сказал секретарь горсовета, - если подойти с позиций грамотного и комплексного, а не базарного, подхода к ситуации, то представление губернатора (в Верховную Раду о проведении досрочных выборов в Харькове – УНИАН), можно назвать полной фикцией. Это просто желание губернатора притянуть за уши любую ситуацию и любое действие в связи с его неприятием действующей городской власти».

В то же время, сказал он, «мы готовы предоставить любой рабочей группе или следственной комиссии соответствующие документы, которые подтверждают законную деятельность местных органов самоуправления, в том числе городского председателя, исполкома и самого городского совета».

Г.КЕРНЕС не верит в возможность перевыборов в Харькове, поскольку, чтобы они состоялись, считает он, «необходимо внести последовательные изменения в Конституцию и законы Украины». «А если говорить конкретно о Харькове, то для этого нужны еще и соответствующие основания. И я могу сказать, что то, о чем сегодня говорят, не отвечает действительности, и никаких оснований для перевыборов нет», - сказал секретарь горсовета.