Россия может объявить иностранцами граждан Украины в Крыму

Федеральная миграционная служба России может объявить иностранцами граждан Украины в Крыму, не пожелавших принять российское гражданство.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил первый заместитель председателя Государственной миграционной службы Виктор Шейбут.

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Шейбут заявил, что ему известно о намерениях ФМС России предоставить статус иностранцев тем крымчанам, которые откажутся принять российское гражданство.

"Я не исключаю, что ФМС России может объявить лиц, которые не приняли гражданство России, иностранцами. Но законодательная база позволяет таким гражданам, которые откажутся от российского гражданства, получить специальный бланк для иностранца. Я думаю, что такие справки в Крыму получат те жители полуострова, которые не захотят принять российское гражданство", - сказал Шейбут.

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При этом он подчеркнул, что все эти люди будут оставаться гражданами Украины, как и те, кто согласится на российское гражданство. Шейбут объяснил, что хотя украинское законодательство запрещает двойное гражданство, но за него не предусмотрено ни административное, ни уголовное наказание.

Также Шейбут отметил, что, согласно украинскому законодательству, выйти из украинского гражданства человек может только на основании собственноручно написанного заявления и соответствующего указа президента.