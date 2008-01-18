Лучший учитель района два года руководил похитителями скота

В Сумской области разоблачена преступная группа, участники которой почти два года крали скот из животноводческих ферм.

Как сообщила УНИАН сотрудник Центра связей с общественностью УМВД Украины в Сумской области Галина КОЖЕДУБОВА, организовал группу учитель сельской школы Лебединского района Сумской области, который стал в 2006 году лауреатом педагогического конкурса «Золотое сердце».

Также в преступную группу входили 70-летний пенсионер, прежний милиционер и 15-летний школьник.

По словам Г.КОЖЕДУБОВОЙ, преступники ночами проникали в сараи, выводили животных, отгоняли их на небольшое расстояние - в основном в ближайшую лесопосадку или запущенное хозяйство, убивали и обрабатывали тушу. Несмотря на принятые меры, выйти на тех, кто периодически крал скот из государственных ферм, удалось не сразу.

В свою очередь заместитель начальника Управления уголовного розыска УМВД Украины в Сумской области подполковник милиции Владимир ЯКОВЕНКО отметил, что «на причастность к преступлению стражами порядка было проверено огромное количество людей”. Между тем, по его словам, “ни разу подозрение не падало на задержанного, который был одним из лучших в районе учителем физики. К тому же, он почти постоянно занимался с детьми, организовал в сельской школе краеведческий музей, увлекался туризмом, возил свою команду на Всеукраинские соревнования. В целом в наше поле зрения он не попадал ни разу».

В тот день, когда милиция вышла на след преступников, в райотдел позвонил главный инженер фермы из села Большой Лес и сообщил об очередной краже лошади. Прибыв на ферму, оперативно-следственной группе удалось по следам установить владельца автомобиля, который был на ферме, - им был учитель школы из села Беево. С места преступления он исчез, но уже через десять дней его разыскали.

Следствием установлено, что преступникам из ферм района удалось за два года похитить 4 лошадей, 5 коров, 5 телят и 14 поросят . Правда, эти данные еще не окончательны - в ходе следствия “выплывают” новые эпизоды их преступной деятельности, отметил В.ЯКОВЕНКО.