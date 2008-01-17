В Днепропетровске эвакуировали пассажиров и сотрудников вокзала
12:42, 17 января 2008Общество
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Из-за сообщения о заминировании
В Днепропетровске вчера из здания железнодорожного вокзала эвакуировали около 80 пассажиров и обслуживающего персонала из-за анонимного сообщения о заминировании.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.
Взрывоопасных предметов не выявлено. Ведутся поиски шутника.
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