В Днепропетровске эвакуировали пассажиров и сотрудников вокзала

12:42, 17 января 2008
Общество
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Из-за сообщения о заминировании

В Днепропетровске вчера из здания железнодорожного вокзала эвакуировали около 80 пассажиров и обслуживающего персонала из-за анонимного сообщения о заминировании.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Взрывоопасных предметов не выявлено. Ведутся поиски шутника.

 

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