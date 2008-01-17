В Днепропетровске эвакуировали пассажиров и сотрудников вокзала

В Днепропетровске вчера из здания железнодорожного вокзала эвакуировали около 80 пассажиров и обслуживающего персонала из-за анонимного сообщения о заминировании.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел Украины.

Взрывоопасных предметов не выявлено. Ведутся поиски шутника.