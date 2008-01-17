Облава ГАИ на водителей, в ходе которой инспектора изымают у последних права по подозрению в нарушении правил и ведут в суд, вызвала протесты не только автолюбителей, но и министерства юстиции. Как сообщили газете "Сегодня" в Минюсте никаких распоряжений МВД об усилении контроля за водителями и изъятии у них прав они не регистрировали (а это обязательно для всех нормативных актов всех министерств). А следовательно - подобные распоряжения незаконны, отмечает издание. "Да, Луценко, действительно, не регистрировал никаких актов, касающихся ГАИ, заявил замминистра юстиции Евгений Корнейчук. - Я считаю, что действия ГАИ по изъятию прав незаконны. Водители могут забирать у ГАИ права, говорить, что их изъятие незаконно, и ехать дальше".

Известный адвокат Татьяна Монтян рекомендует "не выпускать права из рук и показывать их сотрудникам ГАИ только в своих руках или через стекло автомобиля. Права забирать ни кто не умеет права. Это просто пиар Луценко и его команды вот и все," - считает Монтян.

На пресс-конференции в среду замминистра Александр Савченко и начальник Департамента ГАИ Сергей Коломиец целый час доказывали журналистам, что все законно. Представители МВД сыпали статистикой, которая должна была убедить в эффективности оперативно-профилактической отработки автомагистралей. Мол, с 10 января, начала объявленного месячника, инспекторами выявлено 170 тысяч нарушений Правил дорожного движения, по которым составлены админпротоколы. Но в суды направлено почти 31 тысяч, поскольку они касались грубых нарушений ПДД. Генерал Коломиец привел и такую цифру - с начала года в ДТП погибло на 107 человек меньше, чем за тот же период прошлого года.

А замначальника Департамента ГАИ Сергей Левченко сказал, что право изъятия водительского удостоверения основывается на статье 260 Кодекса об админнарушениях, но если водитель не желает отдавать их, то и заставить его никто не вправе. Сначала года было вынесено 4305 протоколов, а прав изъяли 4198, то есть 107 водителей их попросту не отдали...

В Департаменте ГАИ сообщили, что основанием для активизации гаишников служит распоряжение начальника департамента Сергея Коломийца от 8 января 2008 года о месячнике профилактической отработки дорог (собственно, оно и не было зарегистрировано в ГАИ).

Характерно, что большинство опрошенных журналистами водителей уже согласны с тем, чтобы их штрафовали гаишники прямо на месте. Ликвидация этой нормы в свое время считалось ударом по коррупции на дорогах, а теперь ее хотят вернуть в новом законопроекте по нарушения ПДД. Может быть, облава и была придумана для того, чтоб грядущее повышение штрафов и прав ГАИ воспринималось водителями как облегчение, пишет газета.