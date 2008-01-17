Сбор с купли-продажи безналичной валюты снижен вдвое

В Украине вдвое - с 1% до 0,5% уменьшен сбор с операций купли-продажи безналичной иностранной валюты за гривни.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минфина, эта норма вступила в действие вместе с госбюджетом на 2008 год.

В Минфине утверждают, что уменьшение сбора с купли-продажи валюты снижает налоговую нагрузку на экономику, улучшает инвестиционную привлекательность Украины, увеличивает значение финансового рынка и способствует внедрению новых финансовых инструментов.

«Этот шаг предусматривает достижение существенного экономического результата уже в этом году», подчеркивается в сообщении пресс-службы Минфина.

Как сообщал УНИАН, Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» от 28 декабря 2007 года №107-VI внесено изменения в Закон Украины «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование» согласно которым с 1 января 2008 года размер сбора с операций купли-продажи безналичных иностранных валют за гривни уменьшен до 0,5%.