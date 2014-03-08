В Тернопольской области сожгли помещение поста ГАИ

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, сообщения о пожаре на посту, который расположен в прилегающем к райцентру селе Мислова Подволочиского района, поступило вчера ночью от спасателей.

Читайте такжеВ Киеве тушили пожар в многоэтажке

На место события сразу выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли и эксперты ГСЧС и пожарно-технической службы Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра. Погибших и потерпевших на месте события оперативные службы не обнаружили.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации, которая подпадает под ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

По одной из версий, причиной возгорания здания мог стать поджог.

Как сообщал УНИАН, вчера вечером в Тернопольской области около 15 молодых людей избили двух инспекторов ГАИ.