В Тернопольской области сожгли помещение поста ГАИ
В Тернопольской области сожгли помещение недействующего стационарного поста ГАИ.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, сообщения о пожаре на посту, который расположен в прилегающем к райцентру селе Мислова Подволочиского района, поступило вчера ночью от спасателей.
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На место события сразу выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли и эксперты ГСЧС и пожарно-технической службы Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра. Погибших и потерпевших на месте события оперативные службы не обнаружили.
Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований по правовой квалификации, которая подпадает под ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
По одной из версий, причиной возгорания здания мог стать поджог.
Как сообщал УНИАН, вчера вечером в Тернопольской области около 15 молодых людей избили двух инспекторов ГАИ.