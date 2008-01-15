Партия регионов: возвращение популистов к власти ухудшает отношения с Россией

Партия регионов разделяет обеспокоенность посла Российской Федерации в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА по поводу перспективы ухудшения украинско-российских отношений.

Об этом говорится в заявлении партии, текст которого имеет УНИАН.

“Риторика, которую применяет в последнее время украинская власть в комментариях на темы, касающиеся жизни наших двух братских народов, несет опасность ухудшения украинско-российских взаимоотношений. А это может негативно повлиять, в первую очередь, на экономическое сотрудничество двух государств-соседей. И тревогу по этому поводу, выраженную Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Украине Виктором ЧЕРНОМЫРДИНЫМ, полностью разделяет Партия регионов”, говорится в заявлении.

“Мы вместе с нашими российскими партнерами немало сделали для улучшения украинско-российских отношений. Мы растопили лед во взаимоотношениях между двумя государствами, которым заскорузло российско-украинское сотрудничество после первого прихода правительства ТИМОШЕНКО. Мы возобновили взаимовыгодные связи между нашими странами, и экономическое сотрудничество опять набрало хорошие обороты. Однако возвращение популистов к власти, возобновление стилистики враждебности к России в дипломатическом языке украинской власти несет угрозу разрушения мостов на восток, которые мы с такими же усилиями построили, с какими пытаемся построить мосты, которые соединяли бы Украину со всем миром”, отмечается в документе.

Партия регионов заявляет, что российско-украинские отношения постоянно находятся в поле ее пристального внимания. “Мы прилагаем и будем прилагать дальнейшие усилия для развития как сугубо человеческих отношений между двумя братскими народами, так и широкого, экономического сотрудничества между нашими государствами. И мы призываем все другие политические силы Украины объединиться в этом нужном народу Украины деле”, сказано в заявлении.

Партия регионов решительно требует от украинской власти прекратить практику “нагнетания недоразумений и раздувания щекотливых тем в общественной дискуссии, которые сейчас несвоевременны и которые вредно, в первую очередь для украинских интересов, ставить на повестку дня отношений с соседями. Среди таких тем, например, требование дублировать исключительно на украинский язык все русскоязычные фильмы”, убеждены в Партии регионов.

Справка УНИАН. В интервью журналу «Україна» В.ЧЕРНОМЫРДИН заявил, что выступает за пересмотр отношений с Украиной в случае ее вступления в НАТО. Посол отметил, что вступление Украины в НАТО - выбор самой Украины. «Пожалуйста, вступайте, если считаете, что так нужно, мы просто объясняем: вступаете в НАТО - мы будем вынуждены пересмотреть наши отношения», - сказал В.ЧЕРНОМЫРДИН.

По его словам, между Украиной и Россией установлены очень тесные связи, чтобы так просто относиться к членству Украины в НАТО.

При этом В.ЧЕРНОМЫРДИН подчеркнул, что Россия не хочет пересматривать отношения с Украиной. «Россия не хочет пересматривать свои отношения с Украиной, поэтому мы объясняем нашу позицию и возможные последствия для Украины на всех уровнях», - отметил посол.

Кроме того, Конституционный Суд Украины принял решение, что с 24 декабря 2007 г. все иностранные фильмы должны дублироваться или озвучиваться только на украинском языке. Государственная служба кинематографии отныне не имеет права давать разрешение на демонстрацию фильма, если он не дублирован, озвучен или субтитрован на украинский язык. Причем это касается всех фильмокопий без исключения.

Департамент информации и печати МИД России раскритиковал такое решение Конституционного Суда Украины.

14 декабря 2007 года МИД России выразило обеспокоенность в связи с "антироссийскими проявлениями" в Украине.

11 января 2007 года В.ЧЕРНОМЫРДИН на встрече с министром иностранных дел Украины Владимиром ОГРЫЗКО заявил, что Россия и в дальнейшем публично будет выражать свою позицию относительно эпизодов общей с Украиной истории.